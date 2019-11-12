2019-11-12T09:19:50+03:00
Общество

«Якутскэнерго» составил списки худших и лучших УК и ТСЖ

Списки составили за октябрь
Ольга Донская
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Компания «Якутскэнерго» составила списки УК и ТСЖ с лучшей и худшей платежной дисциплиной за октябрь. В список управляющих компаний и ТСЖ, добросовестно выполняющих обязательства по оплате потребленных энергоресурсов, включены 30 УК и ТСЖ, обслуживающие многоквартирный жилой фонд Якутска.

Среди лучших оказались ТСЖ «Новосел-2003», «128 Квартал», «Сайды», «Алые паруса», «Энергетик», «Высота», «Прометей+», УК «РКТ», УК ЖКХ «Созвездие», УК «Кустук». В обновленный антирейтинг вошли 100 исполнителей коммунальных услуг из Ленского района и Якутска, общий долг которых составляет 423,5 млн рублей. Из них 91 УК и ТСЖ из г. Якутска имеют суммарную задолженность за энергоресурсы в размере 409,3 млн рублей.

В списке злостных неплательщиков 41 ТСЖ и 50 УК. Среди них ТСЖ «Портовское» (39,3 млн рублей), ООО ЦАДС» (37,9 млн), ООО УК ЖКХ «Столичное» (24,3 млн), ТСЖ «Университетское» (16,2 млн), ООО УК «Ильинка» (19,2 млн), ООО УК «НВС-Сервис» (17,6 млн), ООО УК «Каскад» (16,3млн), ООО УК «Вера» (16,3 млн), ООО «Север-Строй» (12,5 млн), ООО «Северный дом» (11,6 млн), ООО УОМД «Аврора» (11,3 млн), ООО УК «Альтаир» (10,7 млн), ООО УК «Ригель» (9,8 млн), ООО УК «Гармония» (9,8 млн), ООО УК «ИрмакС» (9 млн), ТСЖ «Горького-2009» (8,4 млн), ТСЖ «МЖК» (6,6 млн), ООО УК «Дебют» (6,9 млн), ООО УК «Штурвал» (5,7 млн), ЖСПК «Спутник» (5,6 млн рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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