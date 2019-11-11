Якутские школьники сняли фильм по мотивам повести фронтовика Тимофея Сметанина

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-11T10:43:50+03:00

Школьники не только снимают, но и сами же играют в фильме главные роли.

В будущем ребята планируют снять и другие сцены из повести «Егор Чээрин»

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К 100-летию поэта, прозаика, драматурга, журналиста, участника Великой Отечественной войны Тимофея Сметанина ученики Батамайской школы сняли короткометражный фильм по мотивам повести «Егор Чээрин».

В создании картины школьникам помогает руководитель кружка «Я – актер» Амгалина Чемезова.

Школьники не только снимают, но и сами же играют в фильме главные роли. Егор Чээрин - 7-классник Ариан Степанов, лейтенант Лобода – Слава Фефилов (7 класс), солдаты – Саарын Осипов (7 класс) и Айтал Готовцев (6 класс), колхозница – Рада Лютова (7 класс).

В будущем ребята планируют снять и другие сцены из повести «Егор Чээрин».

ИСТОЧНИК KP.RU