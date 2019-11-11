2019-11-11T08:17:42+03:00
Происшествия

В Якутске водитель Lexus сбил женщину на заправке

Авария произошла в прошедшие выходные
Ольга Донская
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В прошедшие выходные на автозаправке водитель Lexus сбил женщину. Происшествие произошло на въезде на территорию АЗС.

Женщина получила перелом лучевой кости. Водитель объяснил ситуацию так, что, когда он следовал по территории АЗС и хотел заправиться, из-за стоящего автомобиля внезапно выбежала девушка. Прибегнув к экстренному торможению машину остановить не удалось, так как пострадавшая была слишком близко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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