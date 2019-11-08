Якутская теплица «Саюри» увеличит производство овощей до 2 тысяч тонн в год

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-08T11:09:44+03:00

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Резидент ТОР «Кангалассы» в Якутии планирует до 2021 года увеличить производство свежих овощей до двух тысяч тонн продукции в год и таким образом закрыть на 8% потребность жителей республики в огурцах, помидорах и зелени.

В 2021 году «Саюри» после выхода на полную проектную мощность будет производить до двух тысяч тонн продукции в год. «Саюри» — совместный российско-японский проект, реализуемый в Якутии с 2016 года в рамках территории опережающего развития «Кангалассы». Тепличный комплекс расположен под Якутском, в селе Сырдах. Здесь на площади 1,3 га выращивают огурцы, томаты и зелень. Проект начинали три года назад с небольшой экспериментальной теплицы площадью 0,1 га. В 2018 году урожай составил 28,5 тонны. В апреле 2019 года ввели вторую теплицу, строительство третьей теплицы начнется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU