2019-11-08T11:09:44+03:00
Общество

Якутская теплица «Саюри» увеличит производство овощей до 2 тысяч тонн в год

План составлен до 2021 года
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Резидент ТОР «Кангалассы» в Якутии планирует до 2021 года увеличить производство свежих овощей до двух тысяч тонн продукции в год и таким образом закрыть на 8% потребность жителей республики в огурцах, помидорах и зелени.

В 2021 году «Саюри» после выхода на полную проектную мощность будет производить до двух тысяч тонн продукции в год. «Саюри» — совместный российско-японский проект, реализуемый в Якутии с 2016 года в рамках территории опережающего развития «Кангалассы». Тепличный комплекс расположен под Якутском, в селе Сырдах. Здесь на площади 1,3 га выращивают огурцы, томаты и зелень. Проект начинали три года назад с небольшой экспериментальной теплицы площадью 0,1 га. В 2018 году урожай составил 28,5 тонны. В апреле 2019 года ввели вторую теплицу, строительство третьей теплицы начнется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Капризы погоды: в восьми районах Якутии завтра потеплеет на 10-15 градусов, а потом резко похолодает
Есть идея? В Якутске собирают предложения по благоустройству общественных пространств
Секретарем Якутского регионального отделения «Единой России» избран Айсен Николаев
В Якутске на несколько часов отключат воду
Для борьбы с пожарами «Якутлесресурс» закупает новую технику
Мобильные бригады для пожилых появятся в селах Якутии
В Верхоянском районе открыт автозимник
Суд вынес приговор бывшему главе Оймяконского района
Лошади как лечение: в Якутске дети смогут пройти иппотерапию
В Якутии отремонтировали участок трассы «Колыма»
В Нерюнгри проверят факт загрязнения ручья в который попало железо и медь
Горностай стал причиной поломки подстанции с напряжением 110кВ в Якутии
До 2022 года в Якутии откроют три центра цифрового образования для одаренных детей