2019-11-08T10:25:48+03:00
Общество

Капризы погоды: в восьми районах Якутии завтра потеплеет на 10-15 градусов, а потом резко похолодает

Перемены ощутят на себе жители Оленекского, Мирнинского, Ленского, Олекминского, Верхневилюйского, Вилюйского, Сунтарского и Нюрбинского районов
Нинель ГУСЕВА
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В Якутске в ночь с пятницы на субботу температура опустится до отметки -31.В Якутске в ночь с пятницы на субботу температура опустится до отметки -31.Фото: ЯСИА
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В ближайшие сутки, 9 ноября, в восьми районах Якутии потеплеет на 10-15 градусов. Об этом сообщается на сайте Якутского УГМС.

Капризы погоды ощутят на себе жители Оленекского, Мирнинского, Ленского, Олекминского, Верхневилюйского, Вилюйского, Сунтарского и Нюрбинского районов республики.

Однако только этим дело не ограничится. По прогнозу синоптиков, 10-11 ноября в этих районах ожидается резкое похолодание на 15-20°.

В Якутске в ночь с пятницы на субботу температура опустится до отметки -31. Завтра днем столбик термометра покажет минус 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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