Есть идея? В Якутске собирают предложения по благоустройству общественных пространств

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-08T10:07:50+03:00

Лучшие из них будут реализованы в 2020-м и в последующие годы

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Окружная администрация Якутска собирает предложения, как сделать город лучше. Впоследствии горожане смогут проголосовать за самые передовые идеи благоустройства общественных пространств.

Срок внесения предложений – 13 ноября (включительно). При подаче предложения нужно указать название, местоположение и характеристики общественного пространства и написать, почему именно это место должно быть благоустроено. Также необходимо представить эскизный проект и фотографии местности (при наличии). Оставить свои предложения можно здесь.

По окончании срока предложенные варианты, которые соответствуют условиям отбора, будут опубликованы для рейтингового голосования. Лучшие из них будут реализованы в 2020-м и в последующие годы.

Рейтинговое голосование будет проведено до конца ноября 2019 года на сайте oneclickyakutsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU