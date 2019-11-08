2019-11-08T09:48:12+03:00
Политика

Секретарем Якутского регионального отделения «Единой России» избран Айсен Николаев

Сегодня у «Единой России» в республике около 31 тысяч членов и свыше 11 тысяч сторонников.
Нинель ГУСЕВА
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По мнению главы республики, сегодня региональному отделению необходимо менять подходы.По мнению главы республики, сегодня региональному отделению необходимо менять подходы.
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На внеочередной конференции секретарем Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» избран Айсен Николаев.

По мнению главы республики, сегодня региональному отделению необходимо менять подходы, реальными делами укреплять доверие народа, занять ведущую позицию во всех преобразованиях в регионе.

- Старые методы не работают, не вызывают доверия граждан. «Единая Россия» – партия не чиновников, а партия народа. Сегодня каждый житель Якутии должен быть услышан, – отметил глава республики.

В политсовет регионального отделения партии вошли Матвей Евсеев, Олег Марченко, Александр Басыров, Елена Алексеева, Роман Щегельняк, Алексей Павлов и Евгения Аргунова.

Новыми членами президиума регионального политсовета стали Антонина Григорьева, Ольга Балабкина, Сахамин Афанасьев, Владимир Аммосов, Марина Силкина, Василий Попов и Александр Ильин.

У «Единой России» в республике насчитывается около 31 тысяч членов и свыше 11 тысяч сторонников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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