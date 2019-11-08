В Якутске на несколько часов отключат воду
Временные неудобства связаны с врезкой запорной арматуры
Подача воды будет ограничена с 14:00 до 18:00.Фото: Архив "КП"
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11 ноября в Якутске на 4 часа отключат воду.
Временные неудобства связаны с врезкой запорной арматуры на участке водолинии «Водоузел №4 – Водоузел №6».
Подача воды будет ограничена с 14:00 до 18:00.
Под отключение попадают Центральный парк культуры и отдыха, Ледовый дворец, стадион «Туймаада» и Вилюйский переулок.
ИСТОЧНИК KP.RU