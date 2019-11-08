2019-11-08T09:37:05+03:00
Общество

В Якутске на несколько часов отключат воду

Временные неудобства связаны с врезкой запорной арматуры
Нинель ГУСЕВА
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Подача воды будет ограничена с 14:00 до 18:00.Подача воды будет ограничена с 14:00 до 18:00.Фото: Архив "КП"
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11 ноября в Якутске на 4 часа отключат воду.

Временные неудобства связаны с врезкой запорной арматуры на участке водолинии «Водоузел №4 – Водоузел №6».

Подача воды будет ограничена с 14:00 до 18:00.

Под отключение попадают Центральный парк культуры и отдыха, Ледовый дворец, стадион «Туймаада» и Вилюйский переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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