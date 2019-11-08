Для борьбы с пожарами «Якутлесресурс» закупает новую технику

СЕГОДНЯ 08:06 2019-11-08T08:06:13+03:00

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В рамках нацпроекта «Экология» для сохранения якутских лесов приобретена лесопожарная и лесохозяйственная техника. Так, по районам республики в филиалы «Якутлесресурса» распределено 13 УАЗов, 4 трактора, 4 КамАЗа и два полуприцепа.

Для создания противопожарных полос в лесных массивах и расчистки от пней закуплен 1 лесной мульчер и приобретено 5 кусторезов.

До конца декабря будут доставлены авто с повышенной проходимостью — бортовой и вахтовый автобусы, седельные тягачи с полуприцепом, тракторы на колесном шасси, грузовики на полноприводном шасси, автотракторная техника на гусеничном шасси, машины трелевочные гусеничные с лесной защитой и так далее.

Общая стоимость поставленной и закупаемой техники составляет 128,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU