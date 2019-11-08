Мобильные бригады для пожилых появятся в селах Якутии

СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-08T07:03:11+03:00

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По информации телеканала «Якутия 24» в селах Якутии появятся более 20 мобильных бригад, которые займутся перевозкой пожилых людей в медицинские учреждения. Об этом сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина.

На этой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев внес изменения в распоряжение правительства на приобретение автотранспорта для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. На эти цели из федерального бюджета Якутии выделят 19,9 млн рублей.

- Первый транш в размере 11,4 млн рублей уже получен, на эти средства приобретены 14 автомобилей, которые уже доставлены в районы. Еще 8,5 млн рублей выделены дополнительно на организацию 23 мобильных бригад, которые окажут помощь пожилым людям, проживающих в селах, добраться до медицинских учреждений для проведения профилактических осмотров, — сказала Балабкина.

ИСТОЧНИК KP.RU