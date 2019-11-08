В Верхоянском районе открыт автозимник

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-08T06:58:34+03:00

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В Верхоянском районе Якутии открыт автозимник между райцентром Верхоянском и селом Боронук. Движение открыто для машин общей массой до 10 тонн. Минимальная дистанция — 70 метров.

Толщина льда составляет 56 см. Совсем скоро будут открыты участки зимника от села Боронук до участка Мачах и от участка Мачах до местности Иван-Сирэ.

8 ноября комиссия выехала для обследования автодороги «Яна» на участке Батагай — Эльгетск — Черюмэ для составления акта открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU