Суд вынес приговор бывшему главе Оймяконского района

СЕГОДНЯ 06:46 2019-11-08T06:46:45+03:00

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Бывший глава Оймяконского района Михаил Захаров признан виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Занимая должность главы, мужчина выделил для своей супруги муниципальную трехкомнатную квартиру по договору социального найма.

Далее квартира перешла в собственность родственников главы, что привело к ущербу бюджета в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, подсудимый незаконно получил из бюджета района денежные средства на сумму 255 000 рублей для оплаты третьего высшего образования, которые были переведены из бюджета на счет образовательной организации.

Михаил Захаров полностью возместил ущерб. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с запретом занимать должности государственной и муниципальной службы на 2 года. Кроме того, обвиняемого и членов его семьи выписали из незаконно приобретенной квартиры и вернули жилье в собственность района.

ИСТОЧНИК KP.RU