Лошади как лечение: в Якутске дети смогут пройти иппотерапию

СЕГОДНЯ 05:20 2019-11-08T05:25:18+03:00

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Совместный проект Якутской сельхозакадемии и Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната «Открытые сердца» выиграл грант президента Российской Федерации на 1,7 миллиона рублей. Средства направлены на организацию иппотерапии для реабилитации инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Первые занятия начнутся в мае 2020 года и пройдут до сентября, верховой езде обучат 100 детей. У школы-интерната уже есть опыт работы по зоотерапии: с 2016 года в школе занимаются канистерапией (терапия с помощью собак) с прошедшим специальное обучение и всестороннее обследование шпицем Осваном под руководством Любови Андреевой.

ИСТОЧНИК KP.RU