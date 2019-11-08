СЕГОДНЯ 04:25 2019-11-08T04:25:26+03:00

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В Якутии отремонтировали участок трассы «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе с 36 до 50 км, а в Чурапчинском районе со 163 до 170 км дороги. На этом участке дороги проложили асфальт, установили новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли дорожную разметку.

До конца года в эксплуатацию планируется ввести еще один объект капремонта — 13-километровый участок той же трассы в Мегино-Кангаласском районе. В 2022 году участок от поселка Нижний Бестях до села Чурапча на всем протяжении будет иметь асфальтобетонное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU