В Нерюнгри проверят факт загрязнения ручья в который попало железо и медь

СЕГОДНЯ 04:10 2019-11-08T04:10:06+03:00

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Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора начал административное расследование по загрязнению ручья Волховский с учетом итогов экспертизы. Экспертиза показала, что золотодобытчик ООО «Титан Автотрейд» отводил русло ручья Волховский, из-за чего грунт размыло и в ручей попала грязь.

О проверке попросили жители Нерюнгринского района. Как выяснилось золотодобытчики нанесли ущерб коренным малочисленным народам Севера, который оценили в 429,4 тысячи рублей. Пробы взяли 8 октября.

Экспертиза подтвердила ухудшение качества воды ручья Волховский в 500 метрах ниже участка горных работ ООО „Титан Автотрейд“, в воде повышен уровень взвешенных веществ, железа и меди.

ООО «Титан Автотрейд» добывает открытым способом россыпное золото на месторождении на ручье Волковский (левый приток реки Иенгра). Месторождение расположено на территории МО «Нерюнгринский район», в 73 км к юго-востоку от города Нерюнгри, в 32 км к северу от поселка Нагорный и рядом с селом Иенгра.

ИСТОЧНИК KP.RU