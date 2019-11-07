Горностай стал причиной поломки подстанции с напряжением 110кВ в Якутии
Забежавший погреться горностай вывел из строя целую подстанцию «Большой Нимныр» напряжением 110 кВ. Из-за зверька без электричества остался целый населенный пункт.
Оказалось, мелкие животные частые гости в отсеках высоковольтных объектах. Они забегают туда погреться, а некоторые пытаются устроить гнездо. Для исключения подобных случаев ремонтный персонал группы подстанций в рамках ремонтной кампании проводит уплотнение каналов, через которые невозможно проникновение, но в поисках тепла звери все равно находят лазейки.
Энергетики смогли восстановить работу подстанции за три часа, к сожалению, горностая спасти не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU