Горностай стал причиной поломки подстанции с напряжением 110кВ в Якутии

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-07T10:47:41+03:00

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Забежавший погреться горностай вывел из строя целую подстанцию «Большой Нимныр» напряжением 110 кВ. Из-за зверька без электричества остался целый населенный пункт.

Оказалось, мелкие животные частые гости в отсеках высоковольтных объектах. Они забегают туда погреться, а некоторые пытаются устроить гнездо. Для исключения подобных случаев ремонтный персонал группы подстанций в рамках ремонтной кампании проводит уплотнение каналов, через которые невозможно проникновение, но в поисках тепла звери все равно находят лазейки.

Энергетики смогли восстановить работу подстанции за три часа, к сожалению, горностая спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU