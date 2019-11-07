До 2022 года в Якутии откроют три центра цифрового образования для одаренных детей
Финансирование на реализацию проектов составляет 43,6 миллионов рублей
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Около 300 образовательных учреждений Якутии присоединятся к цифровой образовательной среде до 2022 года в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В Мирнинском, Нюрбинском районах и Якутске откроют новые центры цифрового образования для одаренных детей.
Также в рамках проекта будет обновлена материально-техническая база, обеспечен высокоскоростной и бесплатный интернет, создана современная образовательная программа.
На реализацию всех задумок будет выделено 43,6 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU