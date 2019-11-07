До 2022 года в Якутии откроют три центра цифрового образования для одаренных детей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-07T09:36:32+03:00

Финансирование на реализацию проектов составляет 43,6 миллионов рублей

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Около 300 образовательных учреждений Якутии присоединятся к цифровой образовательной среде до 2022 года в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В Мирнинском, Нюрбинском районах и Якутске откроют новые центры цифрового образования для одаренных детей.

Также в рамках проекта будет обновлена материально-техническая база, обеспечен высокоскоростной и бесплатный интернет, создана современная образовательная программа.

На реализацию всех задумок будет выделено 43,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU