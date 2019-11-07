2019-11-07T09:21:32+03:00
Общество

На поддержку социальных целей в Якутии выделено почти 145 миллиардов рублей

Эта сумма составляет 80% бюджета республики
Ольга Донская
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Госбюджет Якутии сохранит свою социальную направленность в 2020 году, на эти цели предусмотрено 80% бюджета региона. Всего на эту сферу предусмотрено почти 145 миллиардов рублей.

В приоритете уменьшение тарифов для населения в коммунальном комплексе. Таким образом, население оплачивает в среднем по республике только 29% экономически обоснованных расходов. На 2020 — 2022 главная цель бюджетной политики сохранение стабильности ситуации при обеспечении долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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