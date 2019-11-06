Нюрбинская школа искусств приобрела новые музыкальные инструменты на сумму почти 5,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:30 2019-11-06T06:30:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В детской школе искусств Нюрбы представили новые музыкальные инструменты, которые приобрели благодаря нацпроекту «Культура». Школе выделили 5 462 737 рублей.

Благодаря субсидии ученики смогут учиться на новых инструментах: двух роялях, акустическом и цифровом пианино, баяне, народных инструментах, заниматься перед новыми зеркалами, а также грызть гранит науки за новыми ноутбуками, интерактивными досками и многим другим.

Большая часть средств была выделена из федерального бюджета – 4,7 млн. руб. Из республиканского бюджета было выделено чуть больше 400 тысяч рублей, из муниципального – 273 тысячи рублей

ИСТОЧНИК KP.RU