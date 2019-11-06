В Якутске назвали имя новой «Этнокрасы»

СЕГОДНЯ 04:56 2019-11-06T04:56:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске прошел второй межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса». Корону победительницы завоевала представительница Ассоциации эвенков – Анастасия Кирилина.

Всего в конкурсе приняли участие 14 девушек разных национальностей — представительницы якутского, русского, дагестанского, армянского, таджикского, цыганского, эвенского, юкагирского, а также русскоустьинцев и потомков государевых ямщиков. Все они ознакомили зрителей со своей родной культурой, традициями и обычаями своих народов.

Анастасия родом из Оленекского района, студентка 4 курса института естественных наук СВФУ и артистка фольклорного ансамбля.

В тройку поедительниц также вошли - «I вице-ЭтноКраса» Дарья Слепцова («Потомки государевых ямщиков»), вторая вице — Диана Ансимова («Русская община Якутии»).

ИСТОЧНИК KP.RU