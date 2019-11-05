2019-11-05T11:12:16+03:00
Звезды

В Якутске проходит выставка «Ален Мак»

Это вторая выставка молодой художницы Екатерины Суржаниновой
Ольга Донская
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В Якутске началась вторая персональная экспозиция выпускницы якутского художественного училища Екатерины Суржаниновой «Ален Мак». Первая выставка называлась «Зов предков».

Название «Ален Мак» было выбрано не случайно – так именуется рыбацкий участок на нижней Колыме, где художница провела дни своего детства. Будучи родом из Арктики, художнице удается создать образ севера - бескрайнюю тундру, неприступные горы и, конечно же, людей Арктики.

На выставке представлены работы, начиная с 2017 года, и новые картины, написанные во время поездки в Нижнеколымск в этом году. Выставка «Ален Мак» работает в Арт-галерее «Ургэл» до 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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