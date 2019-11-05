Открытую спортивную площадку построили на севере Якутии

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-05T09:03:35+03:00

Строительство комплекса обошлось в 590 тысяч рублей

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В селе Оленегорск в одном из самых северных районов республики – Аллаиховском, открылся уличный спортивный комплекс. Спортивная площадка была построена на средства гранта проекта «Энергия движения».

Строительство комплекса обошлось в 590 тысяч рублей. На получение гранта повлиял полный запрет на розничную торговлю алкоголем и демографический рост – с 2014 по 2016 годы рождаемость детей возросла на 12 %.

На открытии ленточку торжественно разрезали глава Юкагирского национального наслега Виктория Трофимова, кандидат в мастера спорта, участница «Игр Манчаары», учитель физкультуры Оленегорской СОШ Нина Слепцова и ученик 8 класса Данил Горохов.

ИСТОЧНИК KP.RU