Открытую спортивную площадку построили на севере Якутии
В селе Оленегорск в одном из самых северных районов республики – Аллаиховском, открылся уличный спортивный комплекс. Спортивная площадка была построена на средства гранта проекта «Энергия движения».
Строительство комплекса обошлось в 590 тысяч рублей. На получение гранта повлиял полный запрет на розничную торговлю алкоголем и демографический рост – с 2014 по 2016 годы рождаемость детей возросла на 12 %.
На открытии ленточку торжественно разрезали глава Юкагирского национального наслега Виктория Трофимова, кандидат в мастера спорта, участница «Игр Манчаары», учитель физкультуры Оленегорской СОШ Нина Слепцова и ученик 8 класса Данил Горохов.
ИСТОЧНИК KP.RU