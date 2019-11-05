Адские условия: в Мирном добились ремонта общежития для студентов

СЕГОДНЯ 03:45 2019-11-05T03:45:00+03:00

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Прокуратура Мирного восстановила права студентов Светлинского индустриального техникума на благоприятные условия для проживания в общежитии. В здании температура воздуха в комнатах составляла от 14 до 16°С при норме 18-20°С.

Прокуратура города после проверки обратилась в суд с исковым заявлением на образовательное учреждение и Минобрнауки Якутии для приведения температурного режима в комнатах общежития в соответствие установленным нормативам, в том числе путем замены окон, проведения теплоизоляционных работ и утепления полов первого этажа здания.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Решение суда вступило в силу в марте этого года. Во исполнение судебного решения Минобрнауки Якутии выделило бюджетные средства в размере 3,3 млн руб. для проведения ремонтных работ в здании общежития.

ИСТОЧНИК KP.RU