В Ленском районе произошел разлив нефти, но из-за ледостава комитет эконадзора не может добраться до места происшествия

СЕГОДНЯ 05:59 2019-11-01T05:59:31+03:00

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27 октября в Ленский комитет государственного экологического надзора поступило видео о разливе, предположительно мазута на береговую линию реки Лена. Автор ролика прокомментировал, что место разлива находится в 60 км от Ленска.

Как выяснилось, съемка была сделана еще 17 октября. Инспекторы взяли пробы воды из реки, чтобы узнать содержание в воде нефтепродуктов, результаты пришли чистые. Комитет выяснил точное местоположение разлива - расстояние загрязнённой полосы до водной линии Лены в среднем 1,5-2 м.

Сейчас комитет не имеет возможности добраться до места разлива, из-за ледостава, а объездные дороги отсутствуют. Для принятия мер все материалы по данному делу будут направлены в Управление Росприроднадзора по Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU