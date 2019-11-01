Когда кухня – бойня: в Якутии за сутки зафиксировано три случая поножовщины

СЕГОДНЯ 05:51 2019-11-01T05:51:49+03:00

Насилие происходило по одной причине - пьянство

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За прошедшие сутки в Якутии зарегистрированы три происшествия, связанные с нанесением телесных повреждений различной степени тяжести. Все случаи произошли на бытовой почве под воздействием алкоголя.

31 октября проникающее ножевое ранение нанесла своему мужу 55-летняя жительница столицы, потерпевший находится в тяжелом состоянии в реанимации, а агрессивная жена в отделе полиции.

В этот же день в Амге 33-летний мужчина вонзил нож в грудь своей 39-летней сожительницы. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли нож и три бутылки водки.

В соседнем Мегино-Кангаласском районе пьяная ссора между супругами также завершилась поножовщиной. Муж госпитализирован, а жена доставлена – в полиции.

Полиция призывает граждан воздерживаться от злоупотребления алкоголем и напоминает, что в хорошей семье ножи не прячут.

ИСТОЧНИК KP.RU