Когда кухня – бойня: в Якутии за сутки зафиксировано три случая поножовщины
За прошедшие сутки в Якутии зарегистрированы три происшествия, связанные с нанесением телесных повреждений различной степени тяжести. Все случаи произошли на бытовой почве под воздействием алкоголя.
31 октября проникающее ножевое ранение нанесла своему мужу 55-летняя жительница столицы, потерпевший находится в тяжелом состоянии в реанимации, а агрессивная жена в отделе полиции.
В этот же день в Амге 33-летний мужчина вонзил нож в грудь своей 39-летней сожительницы. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли нож и три бутылки водки.
В соседнем Мегино-Кангаласском районе пьяная ссора между супругами также завершилась поножовщиной. Муж госпитализирован, а жена доставлена – в полиции.
Полиция призывает граждан воздерживаться от злоупотребления алкоголем и напоминает, что в хорошей семье ножи не прячут.
ИСТОЧНИК KP.RU