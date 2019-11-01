В Якутии «дорожные» деньги потратят на зарплату работникам детсадов

СЕГОДНЯ 03:18 2019-11-01T03:18:28+03:00

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Депутаты якутской Городской думы внесли и утвердили поправку в бюджете, в которой указано направить 146 млн рублей, заложенные на строительство дорог, на выплату зарплаты работникам детсадов. Проблема с выплатами работникам стоит с 2014 года, из-за коллизии между федеральным нормативным актом и постановлением правительства.

В региональный документ включен неполный перечень категорий работников детсадов. Зарплату отсутствующим в перечне категориям работников мэрия выплачивала из городского бюджета. В 2019 году ситуация из-за повышения зарплаты работников бюджетной сферы. На сегодня найдено промежуточное решение: город направит необходимые лимиты на сумму 146 млн рублей из дорожного строительства, а республика до конца года возместит недостающие средства на реализацию нацпроекта БКАД в Якутске из дорожного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU