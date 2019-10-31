На Покровском тракте найдено место слива сточных вод
30 октября госинспекторы Якутского лесничества и департамента лесного надзора и охраны лесов провели совместный рейд на 25 километре Покровского тракта недалеко от Якутска. В надзорные органы поступило сообщение о сбросе сточных вод в той местности.
Во время рейда сообщение подтвердилось, инспекторы выявили место слива сточных вод ассенизационными машинами в лесном массиве. Общая площадь загрязнения составила 3000 кв. м.
На виновника – водителя спецтехники возбуждено административное дело. Госинспекторы взяли пробы почвы с места слива сточных вод. В настоящее время ведется административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU