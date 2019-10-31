В Якутске прошел фестиваль «Юный горожанин»

СЕГОДНЯ 04:20 2019-10-31T04:20:50+03:00

На мероприятии приняли участие мэр города, депутаты, активисты и многие другие

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Во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой прошла конференция Якутского городского детского движения «Юный горожанин» в рамках фестиваля ко Дню рождения российского движения школьников.

В конференции приняли участие мэр города Сардана Авксентьева, народный депутат Оксана Михайлова, первый зампред Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, активисты детского городского движения из 38 школ и учреждений дополнительного образования столицы.

Цель движения – создание условий для формирования у юного поколения активной гражданской инициативы и оказание содействия в воспитании. Во время фестиваля на площадках Дворца детства при участии вожатых Молодежного общественного движения «Педагогические отряды Якутии» прошли мастер-классы от приглашенных гостей–экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU