2019-10-31T04:20:50+03:00
Общество

В Якутске прошел фестиваль «Юный горожанин»

На мероприятии приняли участие мэр города, депутаты, активисты и многие другие
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой прошла конференция Якутского городского детского движения «Юный горожанин» в рамках фестиваля ко Дню рождения российского движения школьников.

В конференции приняли участие мэр города Сардана Авксентьева, народный депутат Оксана Михайлова, первый зампред Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, активисты детского городского движения из 38 школ и учреждений дополнительного образования столицы.

Цель движения – создание условий для формирования у юного поколения активной гражданской инициативы и оказание содействия в воспитании. Во время фестиваля на площадках Дворца детства при участии вожатых Молодежного общественного движения «Педагогические отряды Якутии» прошли мастер-классы от приглашенных гостей–экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24