Завтра в четырех районах Якутии ожидаются метель и порывистый ветер
В порывах скорость ветра может достигать 20 м/с
Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах республики.Фото: ЯСИА
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Якутский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятном явлении погоды
В четверг, 31 октября, в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются метели и усиление ветра.
По прогнозам синоптиков, скорость западного и северо-западного ветра в порывах может достигать 15-20 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU