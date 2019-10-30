2019-10-30T12:43:51+03:00
Общество

Завтра в четырех районах Якутии ожидаются метель и порывистый ветер

В порывах скорость ветра может достигать 20 м/с
Нинель ГУСЕВА
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Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах республики.Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах республики.Фото: ЯСИА
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Якутский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятном явлении погоды

В четверг, 31 октября, в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются метели и усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, скорость западного и северо-западного ветра в порывах может достигать 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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