Ледовая переправа в Якутии откроется в декабре
Упрдор «Вилюй» планирует открыть движение автотранспорта по ледовым переправам в декабре. Окончательная дата открытия будет принята по фактическому состоянию льда и погодных условий.
Ориентировочно с 1 декабря автомобили массой до 4 тонн смогут начать пересекать реку Вилюй на участках федеральной трассы А-331 «Вилюй» 660 км, 807 км, 956 км и 1049 км.
Движение по ледовому автозимнику Хандыга — Мегино-Алдан через реку Алдан на 365-м км федеральной трассы Р-504 «Колыма» планируется открыть с 10 декабря, а через Лену Якутск — Нижний Бестях (км 6 — км 18) уже после Нового года — 5 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU