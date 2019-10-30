2019-10-30T04:31:48+03:00
Общество

Ледовая переправа в Якутии откроется в декабре

Окончательное решение примут по фактическому состоянию льда
Ольга Донская
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Упрдор «Вилюй» планирует открыть движение автотранспорта по ледовым переправам в декабре. Окончательная дата открытия будет принята по фактическому состоянию льда и погодных условий.

Ориентировочно с 1 декабря автомобили массой до 4 тонн смогут начать пересекать реку Вилюй на участках федеральной трассы А-331 «Вилюй» 660 км, 807 км, 956 км и 1049 км.

Движение по ледовому автозимнику Хандыга — Мегино-Алдан через реку Алдан на 365-м км федеральной трассы Р-504 «Колыма» планируется открыть с 10 декабря, а через Лену Якутск — Нижний Бестях (км 6 — км 18) уже после Нового года — 5 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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