В Якутии хотят утвердить верхоянскую лошадь как отдельную породу

СЕГОДНЯ 04:04 2019-10-30T04:04:47+03:00

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Верхоянский район Якутии известен своими лошадьми. Верхоянские лошади превосходят других собратьев из республики и областей страны по ряду природных качеств.

Автор книги «Лошадь Полюса холода», ветеран тыла и труда Петр Слепцов считает, что верхоянская лошадь должна быть признана как отдельная порода. Сейчас животное относится к верхоянскому типу якутской породы лошадей. В настоящее время в республике ведется работа по выведению ее в отдельную самостоятельную породу лошадей.

На 1 января 1985 года всего по району имелось 12 790 лошадей, а по итогам 2018 года — 10 117 голов. Идет сокращение поголовья, что очень нежелательно.

ИСТОЧНИК KP.RU