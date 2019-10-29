2019-10-29T06:02:15+03:00
Происшествия

В Якутии вынесен приговор мужчине, забившему своего знакомого битой

Преступление было совершено из мести
Ольга Донская
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На семь лет в колонию строгого режима отправится 34-летний житель Сунтарского района Якутии. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла ночью 13 июля 2019 года. Потерпевший будучи пьяным пришел домой к своему знакомому и попросил спиртное. Хозяин дома, к слову тоже пьяный, попросил его уйти, но гостю это не понравилось и между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой потерпевший ударил оппонента в лицо.

Осужденному это не понравилось, и он погнался на поиски своего обидчика. В качестве аргумента в общении с потерпевшим он решил использовать бейсбольную биту. Утром труп мужчины был обнаружен в летнем домике своих родственников и госпитализирован в медучреждение, где скончался от черепно-мозговой травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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