Разбой и грабеж за один вечер: в Якутске задержали двух парней, избивавших и грабивших горожан
В Якутске в один вечер произошло сразу два ограбления, совершенные одними и теми же людьми. Мужчины угрожали своим жертвам травматическим пистолетом.
Установлено, ночью 49-летний мужчина стоял у своего дома, мимо него прошли двое парней, которые внезапно развернулись и подбежали к нему. Один из них ударил потерпевшего кулаком, а другой рукояткой пистолета. Угрожая оружием, они отобрали у прохожего сотовый телефон.
Полицейские задержали их, а жертва опознала. Во время разбирательств в отделе полиции, появился второй потерпевший – мужчина сообщил, что на него напали двое, побили и отобрали рюкзак. Он также опознал грабителей.
Мужчин посади в изолятор временного содержания, а по данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU