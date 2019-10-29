2019-10-29T05:51:42+03:00
Происшествия

Разбой и грабеж за один вечер: в Якутске задержали двух парней, избивавших и грабивших горожан

Преступления были совершены в один вечер
Ольга Донская
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В Якутске в один вечер произошло сразу два ограбления, совершенные одними и теми же людьми. Мужчины угрожали своим жертвам травматическим пистолетом.

Установлено, ночью 49-летний мужчина стоял у своего дома, мимо него прошли двое парней, которые внезапно развернулись и подбежали к нему. Один из них ударил потерпевшего кулаком, а другой рукояткой пистолета. Угрожая оружием, они отобрали у прохожего сотовый телефон.

Полицейские задержали их, а жертва опознала. Во время разбирательств в отделе полиции, появился второй потерпевший – мужчина сообщил, что на него напали двое, побили и отобрали рюкзак. Он также опознал грабителей.

Мужчин посади в изолятор временного содержания, а по данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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