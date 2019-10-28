Якутские браконьеры добыли косулю на один миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-28T12:02:45+03:00

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27 октября на 188 км федеральной дороги «Колыма» рядом с селом Харбала-1 Чурапчинского района Якутии сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 100 с прицепом. В прицепе сотрудники обнаружили 8 разделанных туш косуль и одно нарезное оружие.

Животные были добыты незаконно, так как у задержанных не было разрешительной документации. Сотрудники Чурапчинской инспекции государственного экологического надзора вместе с сотрудниками МВД выехали на место происшествия для проведения процессуальной проверки.

Сумма ущерба составила около миллиона рублей. Штраф за незаконно добытого самца косули составляет 120 тысяч рублей, а за самку 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU