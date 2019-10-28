В Якутии проверят факт загрязнения реки Вилюй

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-28T06:20:00+03:00

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27 октября в Нюрбинский комитет государственного экологического надзора поступило сообщение о возможном загрязнении реки Вилюй нефтепродуктами. Инспекторы отобрали пробы воды и доставили их в аналитический центр экологического мониторинга для экспертизы.

В настоящее время лабораторией проводится анализ проб воды из р. Вилюй. Более подробная информация будет опубликована позже.

ИСТОЧНИК KP.RU