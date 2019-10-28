Ограбление магазина закончилось гибелью охранника: в Якутии убийцу осудили на 12 лет
Житель Мегино-Кангаласского района Якутии отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Суд признал его виновным в краже и убийстве с целью скрыть другое преступление.
В июле 2019 года, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение магазина, где из кассы похитил денежные средства в размере 125 680 рублей. Вспомнив, что в магазине установлены видеокамеры, мужчина поднялся в помещение охраны чтобы перерезать провода от техники. В это время из-за шума проснулся охранник, которому осужденный нанес не менее 20 ударов ножом. Из-за полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.
По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU