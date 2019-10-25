2019-10-25T10:19:24+03:00
Происшествия

Якутский гарнизонный военный суд осудил военнослужащего за покушение на сбыт наркотиков

Кроме военного осужден пособник
Ольга Донская
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Якутский гарнизонный военный суд вынес приговор для военнослужащего контрактной службы Саргаева и гражданина Казахстана Жусубалиева. Они признаны виновными в совершении преступления покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В апреле 2019 года, осужденные через мессенджер «Телеграмм», узнали о местонахождении крупной партии наркотиков. За плату они хотели устроить тайники (закладки). На этом их задержали сотрудники ФСБ.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств военнослужащему Саргаеву назначено наказание 8 лет, а гражданину Казахстана Жусубалиеву – 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, военного осудили за дезертирство и окончательное наказание ему назначено по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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