Якутский гарнизонный военный суд осудил военнослужащего за покушение на сбыт наркотиков
Якутский гарнизонный военный суд вынес приговор для военнослужащего контрактной службы Саргаева и гражданина Казахстана Жусубалиева. Они признаны виновными в совершении преступления покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
В апреле 2019 года, осужденные через мессенджер «Телеграмм», узнали о местонахождении крупной партии наркотиков. За плату они хотели устроить тайники (закладки). На этом их задержали сотрудники ФСБ.
За покушение на незаконный сбыт наркотических средств военнослужащему Саргаеву назначено наказание 8 лет, а гражданину Казахстана Жусубалиеву – 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, военного осудили за дезертирство и окончательное наказание ему назначено по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU