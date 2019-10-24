Пострадавший в ДТП в Якутске в реанимации: авто пострадавшего врезалось в автобус
Водитель легковушки выехал на встречную полосу
-
Изменить размер текста:
23 октября в Якутске произошло ДТП. На дороге лоб в лоб стоолкнулись междугородний автобус и иномарка Suzuki Swift.
Водитель легковушки выехал на встречную полосу, при выезде он «поморгал» фарами автобусу, ехавшему по полосе, и продолжил движение.
Водитель Сузуки получил тяжелые травмы — его госпитализировали в реанимацию. Два пассажира авто также получили травмы - закрытый компрессионный перелом позвоночника, раны и переломы.
В момент аварии в салоне автобуса находились более 40 пассажиров. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU