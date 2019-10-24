Главе Якутии передали кинохронику о знаковых событиях республики
Семья кинооператора Якутского телевидения Василия Кустуктурова передала главе Якутии Айсену Николаеву уникальную кинохронику, рассказывающую о знаковых событиях в жизни республики. Съемки проводились в 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого столетия.
В архиве Василия Кустуктурова имеются кинорепортажи и документальные фильмы, рассказывающие об участии якутских делегаций в съездах ВЛКСМ, симпозиуме мерзлотоведов, запечатлены открытие тоннеля через Становой хребет, прибытие первого поезда на БАМ, строительство Нерюнгринской ГРЭС, фильм об олимпийском чемпионе по вольной борьбе Романе Дмитриеве.
Киноархив будет доставлен в Национальный центр аудиовизуального наследия республики. Данные материалы будут использованы при подготовке сюжетов и фильмов к 100-летию ЯАССР.
ИСТОЧНИК KP.RU