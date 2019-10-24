2019-10-24T06:11:37+03:00
Общество

Главе Якутии передали кинохронику о знаковых событиях республики

Съемки в 50-е, 60-е, 70-е года вел Василий Кустуктуров
Ольга Донская
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Семья кинооператора Якутского телевидения Василия Кустуктурова передала главе Якутии Айсену Николаеву уникальную кинохронику, рассказывающую о знаковых событиях в жизни республики. Съемки проводились в 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого столетия.

В архиве Василия Кустуктурова имеются кинорепортажи и документальные фильмы, рассказывающие об участии якутских делегаций в съездах ВЛКСМ, симпозиуме мерзлотоведов, запечатлены открытие тоннеля через Становой хребет, прибытие первого поезда на БАМ, строительство Нерюнгринской ГРЭС, фильм об олимпийском чемпионе по вольной борьбе Романе Дмитриеве.

Киноархив будет доставлен в Национальный центр аудиовизуального наследия республики. Данные материалы будут использованы при подготовке сюжетов и фильмов к 100-летию ЯАССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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