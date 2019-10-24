Сразу два депутата сложили свои полномочия в Якутии

СЕГОДНЯ 06:01 2019-10-24T06:01:58+03:00

Причиной для одного из них стало замещение им государственной должности, второй отмолчаться

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23 октября пленарном заседании госсобрания Ил Тумэн были рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Якутии Александра Сусоева и Андрея Ткаченко. Оба депутата написали заявления по собственному желанию.

Александр Сусоев решил покинуть пост из-за замещения им государственной должности, 20 сентября он был назначен первым замминистра по делам молодежи Якутии. Андрей Ткаченко не указал причины своего ухода.

Председатель госсобрания Ил Тумэн Петр Гоголев от имени депутатского корпуса, сотрудников аппарата парламента поблагодарил за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, благополучия в семье, крепкого здоровья и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU