2019-10-24T06:01:58+03:00
Общество

Сразу два депутата сложили свои полномочия в Якутии

Причиной для одного из них стало замещение им государственной должности, второй отмолчаться
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

23 октября пленарном заседании госсобрания Ил Тумэн были рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Якутии Александра Сусоева и Андрея Ткаченко. Оба депутата написали заявления по собственному желанию.

Александр Сусоев решил покинуть пост из-за замещения им государственной должности, 20 сентября он был назначен первым замминистра по делам молодежи Якутии. Андрей Ткаченко не указал причины своего ухода.

Председатель госсобрания Ил Тумэн Петр Гоголев от имени депутатского корпуса, сотрудников аппарата парламента поблагодарил за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, благополучия в семье, крепкого здоровья и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе Якутии передали кинохронику о знаковых событиях республики
В Якутске узнают кто станет лучшим водителем маршрутного автобуса
Музыкант Александр Майкапар даст мастер-класс в Якутске
Министр строительства Якутии ответит на вопросы в прямом эфире
Рабочее движение через новый мост в Якутии откроется после 31 октября
В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде
Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019
В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца
В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку
В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления