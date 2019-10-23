В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
В ООО «Турах», которое занимается добычей полезных ископаемых на территории Якутии, нарушаются права работников. Работники проработали с февраля по сентябрь 2018 года, во время работы обеспечивались бесплатным питанием, проживанием, а также средствами индивидуальной защиты, работы выполнялись ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных дней.
Контроль за трудовой деятельностью работников осуществлял начальник участка. По истечении промывочного сезона заработная плата им в полном объеме не была выплачена. Прокуратура Якутска обратилась в суд с исковым заявлением о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате в размере 360 043 рублей. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.
По факту невыплаты заработной платы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU