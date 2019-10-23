В Якутии снизили стоимость перелета по маршруту Маган – Сангар

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-23T04:32:41+03:00

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В Якутии снизили стоимость цены перелета по маршруту Маган – Сангар. Об этом сообщил председатель правительства Владимир Солодов в своем Instagram.

- Обеспечение транспортной доступности остаётся для нас важнейшей задачей. Очередной шаг сделан по итогам неоднократных обращений жителей Кобяйского улуса с жалобой на высокие тарифы на авиабилеты, которые составляли более 16 тыс руб. Перелет Маган-Сангар включён в число социально-значимых авиамаршрутов. В период осенне-весенней распутицы стоимость билетов не будет превышать 7 тыс рублей в одну сторону. Субсидированный тариф начал действовать с 18 октября, - написано в публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU