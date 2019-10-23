Больше 500 сирот из Якутии смогут получить ключи от жилья в конце этого года

СЕГОДНЯ 04:07 2019-10-23T04:07:43+03:00

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В правительстве Якутии проверили реализацию программы обеспечения жильем детей-сирот в республике. Вице-премьер региона Кирилл Бычков обратил внимание, что муниципальными образованиями обязательства выполняются очень низкими темпами.

В 2019 году было приобретено 114 жилых помещений для детей-сирот и заключены 434 контракта на приобретение жилья. Из 1,2 млрд рублей, которые были выделены из бюджета, освоено лишь 279 млн рублей.

Особое внимание членов кабинета министров приковано к Якутску, так как в 2019 году жилыми помещениями должны быть обеспечены 448 детей-сирот. Кирилл Бычков поручил участникам совещания ускорить темпы реализации программы и обеспечить освоение выделенных средств до конца 2019 года. Таким образом, до конца этого свыше 500 детей-сирот смогут получить ключи от своего нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU