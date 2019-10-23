В Сунтарском районе Якутии автомобиль упал в кювет и опрокинулся на крышу
Один из пассажиров получил травмы
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В Сунтарском районе Якутии на 976 км. федеральной автодороги «Вилюй»
водитель автомобиля «Тойота Премио», не справился с управлением и упал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля на крышу.
В результате аварии сотрясение головного мозга и закрытую черепно – мозговую травму получил мужчина, находившийся на переднем сидении не пристёгнутым. Остальные два пассажира и водитель, благодаря ремням безопасности, не пострадали.
Автомобилист объяснил, что на повороте иномарку начало заносить, а в момент ДТП шел снег. Водитель был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU