В Сунтарском районе Якутии автомобиль упал в кювет и опрокинулся на крышу

СЕГОДНЯ 03:31 2019-10-23T03:31:59+03:00

Один из пассажиров получил травмы

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В Сунтарском районе Якутии на 976 км. федеральной автодороги «Вилюй»

водитель автомобиля «Тойота Премио», не справился с управлением и упал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля на крышу.

В результате аварии сотрясение головного мозга и закрытую черепно – мозговую травму получил мужчина, находившийся на переднем сидении не пристёгнутым. Остальные два пассажира и водитель, благодаря ремням безопасности, не пострадали.

Автомобилист объяснил, что на повороте иномарку начало заносить, а в момент ДТП шел снег. Водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU