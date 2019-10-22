В Якутске проведут хомусный диктант, в котором все желающие смогут проверить себя в области музыки и истории инструмента

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-22T10:55:06+03:00

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2 ноября в Якутске впервые состоится акция «Хомусный диктант». Мероприятие пройдет в 17:00 в здании ГУК СВФУ им. М.К. Аммосова (ауд. 245 и 247).

Принять участие в акции может любой желающий, пройдя тестирование, горожане смогут проверить свои знания в области музыки и истории хомуса. Каждый участник получит бланк с тестом, на котором будет указан индивидуальный код, по которому можно будет узнать свои результаты.

Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к хомусу, повышению его популярности, в том числе на международном уровне. В будущем планируется расширение географии Хомусного диктанта, — сообщают в Музее и центре хомуса народов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU