Якутянин стал чемпионом международного турнира по джиу-джитсу в Сеуле

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-22T10:33:13+03:00

Владимир Пермяков выиграл три схватки в категории до 69 кг

Изменить размер текста: A A

Якутский спортсмен Владимир Пермяков стал победителем международного турнира по бразильскому джиу-джитсу в Сеуле. Владимир одержал три победы в категории до 69 кг.

Пермяков не единственный якутянин, который дрался в Корее, вместе с земляком выступал Евгений Колодезников, который провел 4 схватки в категории до 77 кг.

Соревнования по версии международной федерации по бразильскому виду единоборств проводят по всему миру в разных городах (AJP tour). Для участия в этих турнирах нужно состоять в аффилированной команде и платить взносы за участие и членство в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU