24 октября в Якутске пройдут пожарно-тактические учения
Пожарные будут тренироваться на 203 микрорайоне
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
24 октября в Якутске с 10:00 часов в 17 корпусе 203 микрорайона пройдут пожарно-тактические учения. Учения в 12-этажном жилом доме пройдут на основании плана профессиональной подготовки Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
Будет развернут оперативный штаб пожаротушения. К учению привлекаются личный состав Якутского пожарно-спасательного гарнизона и пожарная техника по повышенному номеру вызова.
ИСТОЧНИК KP.RU