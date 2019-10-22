2019-10-22T10:09:41+03:00
Общество

24 октября в Якутске пройдут пожарно-тактические учения

Пожарные будут тренироваться на 203 микрорайоне
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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24 октября в Якутске с 10:00 часов в 17 корпусе 203 микрорайона пройдут пожарно-тактические учения. Учения в 12-этажном жилом доме пройдут на основании плана профессиональной подготовки Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Будет развернут оперативный штаб пожаротушения. К учению привлекаются личный состав Якутского пожарно-спасательного гарнизона и пожарная техника по повышенному номеру вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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