2019-10-22T10:03:00+03:00
Общество

Россельхознадзор Якутии обнаружил в мясе и птице из Мирного кишечную палочку

Исследования были проведены в ходе пищевого мониторинга
Ольга Донская
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Сотрудники Россельхознадзора по Якутии провели лабораторные исследования проб говядины и мяса птицы предприятий, зарегистрированных в городе Мирный. В продуктах обнаружены опасные бактерии.

В говядине нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Согласно требованиям безопасности пищевой продукции, наличие бактерий группы кишечной палочки в мясе не допускается. Пробы взяли из партии весом 1904,8 кг из Алтайского мяскомбината.

В пробе мяса птицы также было обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Пробы были отобраны от партии весом 596,416 кг из Беларуси.

Некачественное мясо было уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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