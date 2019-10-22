Россельхознадзор Якутии обнаружил в мясе и птице из Мирного кишечную палочку
Сотрудники Россельхознадзора по Якутии провели лабораторные исследования проб говядины и мяса птицы предприятий, зарегистрированных в городе Мирный. В продуктах обнаружены опасные бактерии.
В говядине нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Согласно требованиям безопасности пищевой продукции, наличие бактерий группы кишечной палочки в мясе не допускается. Пробы взяли из партии весом 1904,8 кг из Алтайского мяскомбината.
В пробе мяса птицы также было обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Пробы были отобраны от партии весом 596,416 кг из Беларуси.
Некачественное мясо было уничтожено.
ИСТОЧНИК KP.RU