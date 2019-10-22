В Оймяконском районе в дом престарелых провели цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-22T09:53:33+03:00

Поселок Артык оказался вне зоны охвата телевещания, но инженеры «ТЦТР» решили эту проблемы для пенсионеров

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Небольшой поселок Артык в Оймяконском районе Якутии оказался вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания после отключения аналогового ТВ. Без телевидения остался Оймяконский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Инженеры ТЦТР Якутии выехали в поселок и установили спутниковые приемники и другое необходимое оборудование. Чтобы в каждой жилой комнате постояльцы могли смотреть федеральные и региональные телеканалы, была создана внутренняя сеть коллективного телевизионного приема со спутника.

На данный момент в доме-интернате проживают около 50-ти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU