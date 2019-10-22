СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-22T08:54:44+03:00

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В Алданском районе Якутии незаконно отказывали в замене водительских удостоверений. В тчении месяца, с сентября по октябрь, Алданская ГИБДД отказала 52 гражданам в выдаче водительских удостоверений, кроме того также не выдавали государственные регистрационные знаки на транспортные средства.

Причиной невыдачи регистрационных номеров и водительских удостоверений послужило отсутствие бланков и номеров, а также техническая неисправность компьютерного оборудования.

Прокуратура района внесла в адрес руководителя ОМВД России по Алданскому району представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU